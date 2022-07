Maldini su De Ketelaere: «C’è fiducia, ci proviamo». Così il dirigente rossonero di ritorno dal Belgio

Intercettato dai cronisti al ritorno in Italia dopo il blitz in Belgio, Paolo Maldini ha parlato così della trattativa i corso per portare Charles De Ketelaere al Milan.

Le sue parole: «Com’è andata? Tutto bene. C’è fiducia di chiudere? Sempre. C’è l’intenzione di chiudere? Ci proviamo»