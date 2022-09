Maldini: «Dal campionato non so cosa aspettarmi, è un campionato strano». Le parole del direttore dell’area tecnica rossonera

Paolo Maldini ha parlato dello strano campionato di questa stagione ai microfoni del Festival dello Sport. Ecco le parole del direttore dell’area tecnica del Milan:

«Dal campionato non so cosa aspettarmi, è un campionato strano. Nessuno di noi sa cosa succederà. Daremo una vacanza a chi non andrà al mondiale, poi faremo una preparazione prima di gennaio. Dipende tutto anche dal girone di Champions, se passiamo avremo ancora una partita ogni tre giorni. Abbiamo deciso di spezzare il campionato in due. Penso che questa squadra sia più forte dell’anno scorso, non c’è bisogno di mandare il messaggino a Cardinale (ride, ndr). Siamo campioni in carica e le responsabilità non ci devono spaventare».