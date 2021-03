Maldini: «Ci siamo già mossi per due rinnovi di contratto»

Paolo Maldini, intervistato prima della partita contro il Napoli da Sky Sport, ha parlato della situazione dei rossoneri di Pioli. Le sue parole

Paolo Maldini, intervistato prima della partita contro il Napoli da Sky Sport, ha parlato della situazione dei rossoneri di Pioli. Le sue parole: «Credo che la nostra recente storia ci deve far capire che il Milan ha tante facce, ma una cosa che deve avere è lo spirito che abbiamo dimostrato nel 98 % della partite del 2021. Questo spirito c’è sempre stato, cambiando interpreti poi cambia la qualità e può fare la differenza. Con una vittoria arriveremo con le 5° in classifica a 10 punti e non mollare la corsa all’Inter».

Su Kessie e Calabria: «Ci siamo già mossi per lui e per quelli in scadenza nel 2022, anche per Calabria, non abbiamo ancora raggiunto nessun obiettivo ma ci stiamo lavorando. Gattuso? Un allenatore in evoluzione continua, l’ho abbracciato prima, ci siamo visti dentro. La fortuna di ogni allenatore è di aprire la propria mente, il calcio ha una sua evoluzione».