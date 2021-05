Maksimovic guarito dal Covid: il comunicato ufficiale del Napoli

Nikola Maksimovic, difensore del Napoli, è risultato negativo all’ultimo ciclo di tamponi effettuato oggi. Ecco il comunicato ufficiale del club partenopeo. Una notizia sicuramente positiva per Rino Gattuso in vista dell’ultima gara col Verona, sfida decisiva per la qualificazione in Champions del club di De Laurentiis.

Official SSC Napoli su Twitter: “😍 | Nikola Maksimovic è guarito dal Covid-19 💪 💙 #ForzaNapoliSempre https://t.co/9ealySoZAl” / Twitter