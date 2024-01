Maignan show nell’allenamento Milan! Gol da urlo, ecco cosa ha fatto il portiere – VIDEO

Maignan show nell’allenamento Milan! Gol da urlo, ecco cosa ha fatto il portiere durante l’esercizio degli estremi difensori

Mike Maignan continua a stupire per le sue doti fisiche e tecniche, non solo in partita ma anche in allenamento. L’estremo difensore del Milan è l’assoluto protagonista di questo video relativo alla seduta odierna a Milanello.

Il francese si è sfidato con gli altri portieri presenti nella rosa del club a suon di parate e tiri da porta a porta. Numeri e conclusioni degne di un attaccante!