Maignan, parla Frey: «È forte, può essere il dopo Lloris per la Francia»

Sebastian Frey ha rilasciato qualche dichiarazione sul portiere del Milan Mike Maignan. Le parole dell’ex estremo difensore della Fiorentina ad Eurosport.

QUALITÀ – «Mike si è comportato molto bene durante il derby, ma in generale da inizio stagione. Questo mi ha sorpreso positivamente, il calcio italiano non è facile, il livello di pressione non è lo stesso soprattutto in un grande club come il Milan. Psicologicamente è molto forte. Questo è ciò che può fare la differenza a lungo termine. Ciò che colpisce è la sua mentalità imponente, il suo carisma. È nel club da sei mesi ma sembrano già passati 5 anni.»

NAZIONALE – «Per me Maignan è uno dei contendenti alla successione di Lloris . È il candidato numero uno. Penso che sia quello più adatto, soprattutto in termini di maturità, a sostituire la generazione composta da Lloris, Mandanda e altri portieri. Prima o dopo i Mondiali? È difficile, non sono un allenatore. Ma se parliamo di prestazioni, Mike merita più tempo e spazio per giocare nella squadra di Francia d’ora in poi. In ogni caso, questo è ciò che gli auguro.»