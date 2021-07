Mike Maignan parla in conferenza stampa degli obiettivi stagionali del Milan. Le dichiarazioni del portiere francese

Mike Maignan parla così della stagione del Milan in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni.

«Siamo qui tutti per vincere, tutti partecipano al campionato per vincere lo scudetto. Vedremo come andrà la stagione, servirà grande concentrazione ed essere pronti a lavorare sempre duramente.»