Maignan via dal Milan in estate? Rossoneri preoccupati: due top club sulle sue tracce

Maignan via dal Milan nel corso della prossima estate? Rossoneri preoccupati: due top club sulle sue tracce

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Mike Maignan, portiere del Milan con il quale vanno avanti i discorsi relativi al rinnovo del contratto.

Tuttavia in estate due top club esteri in particolare sono pronti a farsi avanti per l’estremo difensore francese: si tratta di Bayern Monaco e PSG, che da tempo corteggiano il giocatore.