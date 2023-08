Maignan Milan: le idee del club rossonero sono chiare

Maignan fa gola a molte big. Tra queste potrebbe non esserci più il Real Madrid ma resta il Bayern. L’idea del Milan è chiara

Il Milan vuole blindare Maignan. Il portiere resta in orbita Bayern Monaco dopo la partenza di Sommer.

Tuttavia come riportato da Tuttosport per i dirigenti di via Aldo Rossi il francese è assolutamente incedibile. Il piano della società, al termine del mercato, è quello di intavolare una trattativa per il rinnovo sino al 2028 (contratto in scadenza nel 2026).