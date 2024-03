Maignan Milan, c’è distanza per il rinnovo! I rossoneri riflettono sulla cessione? Lo SCENARIO per il futuro del portiere francese

Sarà un’estate di riflessioni per il calciomercato Milan, con il futuro di Mike Maignan che resta incerto. Nonostante il suo contratto con i rossoneri sia in scadenza tra due anni, il club aveva avviato i dialoghi per prolungare.

Come fa sapere Sky Sport, la negoziazione tra le parti non ha ancora portato i frutti sperati. C’è un problema per il rinnovo di contratto dell’estremo difensore francese: qualora la situazione non dovesse migliorare nel giro di poco tempo, non è da escludere una cessione da parte dei rossoneri, per evitare di doverlo svendere o addirittura perdere a parametro zero tra 2 stagioni.