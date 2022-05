Maignan: «Lavoro solo per essere il migliore». Le parole del portiere rossonero

Mike Maignan ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco le parole del portiere rossonero:

«Lavoro solo per essere il migliore, ma non sta a me dire se sono tra i top 5. Al premio Yashin non ci penso. È qualcosa di relativo. Però se lo vincessi, farebbe comunque piacere»