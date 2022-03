Maignan e la cura dei dettagli: sistema la barriera... in attacco! - FOTO

Mike Maignan maniaco della perfezione ed i risultati si vedono. Nella punizione del gol di Kalulu un gesto che non ti aspetti – FOTO

Mike Maignan è un portiere attento ad ogni minimo dettaglio. Da sempre Pioli e gli addetti lavori di Milanello parlano di lui come un ragazzo che cura in maniera maniacale ogni minimo particolare. Ieri la dimostrazione. Nella punizione da cui nasce il gol di Kalulu il portiere sale a metà campo per sistemare la barriera offensiva di disturbo a Vicario.