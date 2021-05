Maignan: «Donnarumma? Importante, non arriverò per farlo dimenticare»

Maignan, nuovo portiere del Milan, ha parlato a Gazzetta dello sport in occasione della firma con il club che raggiungerà più avanti

Maignan, nuovo portiere del Milan, ha parlato a Gazzetta dello sport in occasione della firma con il club che raggiungerà più avanti. Le sue parole.

PRESSIONE- «Pressione? Il Milan è una grande squadra ed è normale che in generale ci sia più pressione rispetto al Lilla. Ma non sbarco con l’idea di far dimenticare Donnarumma. Lui rimane un giocatore importante nella storia del club. Voglio solo fare il mio lavoro e dare il massimo per questa maglia».