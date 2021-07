Maignan: «Contattato dalla Roma, ma volevo l’avventura in rossonero»

Mike Maignan ha raccontato durante la conferenza stampa di presentazione al Milan un aneddoto di calciomercato

Mike Maignan racconta un retroscena di calciomercato durante la conferenza stampa di presentazione al Milan. Le sue parole riguardo la trattativa che lo ha portato in rossonero.

«Quando sono stato contattato da Maldini e Massara è stata una grande emozione e una grande soddisfazione. Si stava ancora giocando in Francia e dovevo rimanere concentrato ma non vedevo l’ora di cominciare questa nuova avventura in rossonero. Roma? Sono stato contattato anche da loro ma per me la trattativa era partita e si è conclusa con il Milan.»