Maignan nel mirino del Chelsea, e il Milan... cosa sta succedendo

Maignan nel mirino del Chelsea, e il rinnovo di contratto con il Milan… cosa sta succedendo in queste ore

Nelle ultime ore dalla Francia si sono rincorse alcune voci di mercato che vedrebbero in prima linea il Chelsea nel futuro di Mike Maignan.

Come riportato dal Corriere dello Sport (che cita L’Equipe), il calciatore non starebbe pensando di rinnovare il proprio contratto con il Milan, come invece sembrava in un primo momento. Per i rossoneri Maignan ha un costo elevato, ma di fronte a cifre da capogiro potrebbero prendere in esame una sua partenza.