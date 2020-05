Lutto nel calcio italiano: è morto ad 81 anni Gigi Simoni

A quasi un anno di distanza da quel grave ictus che lo colpì la scorsa estate, Gigi Simoni non ce l’ha fatta. Il tecnico ex tra le altre dell’Inter di Ronaldo è morto nella sua casa nei pressi di Pisa all’età di 81 anni.

Persona stimata e dai modi gentili, rimarrà però famoso soprattutto per il suo fuorioso sfogo allo stadio Delle Alpi di Torino contro l’arbitro Ceccarini dopo il contatto Iuliano-Ronaldo; in nerazzurro vincerà la Coppa Uefa in finale contro la Lazio, unico trofeo internazionale in carriera. Ciao Gigi, ci mancherai…

Siamo addolorati dalla notizia della scomparsa di Gigi Simoni, venuto a mancare all’età di 81 anni. A tutti i suoi cari il più caloroso abbraccio da tutto l’#ACMilan

We are deeply saddened by the news of Gigi Simoni’s passing. Our deepest condolences go out to his loved ones pic.twitter.com/72axdj9jCr

— AC Milan (@acmilan) May 22, 2020