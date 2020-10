Lunedì nuovo dpcm di Conte, intanto GB in lockdown da giovedì

Lunedì 2 novembre dovrebbe essere pubblicato un nuovo dpcm per l’Italia. Giuseppe Conte è pronto a stringere le maglie

Prevista una possibile chiusura dei confini tra le regioni e altre limitazioni nelle città maggiormente colpite.

In particolar modo Milano, Napoli e Roma potrebbero entrare in una fase di chiusura totale per qualche settimana. Intanto in Gran Bretagna Johnson ha ufficializzato un nuovo lockdown a partire da giovedì prossimo fino al cinque dicembre.