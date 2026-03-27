Lukaku è un caso, Conte e il Napoli furiosi con lui: cosa succede in vista del Milan

Lukaku è ormai diventato un caso, Antonio Conte e società furiosi con l’attaccante belga. Potrebbe saltare Napoli-Milan

Romelu Lukaku non è rientrato a Castel Volturno, come aveva previsto il club, perché ha preferito restare in Belgio per ottimizzare la propria condizione fisica. Un atteggiamento che Antonio Conte e società non avrebbero affatto gradito.

In queste ore si sta addirittura parlando del fatto che il centravanti potrebbe finire fuori rosa, una situazione che secondo Sky Sport potrebbe verificarsi se non dovesse tornare entro martedì 31 marzo.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, quella di Lukaku in vista di Napoli-Milan, match in programma nel lunedì di Pasquetta, sarebbe un’assenza già scritta. Una tegola non indifferente per l’allenatore pugliese, che da parte sua potrà comunque contare su un reparto di tutto rispetto, con Rasmus Hojlund in primis.

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