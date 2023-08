Lukaku Milan: ci pensa anche il Tottenham, la richiesta del Chelsea

Continua a restare in orbita Milan il nome di Lukaku. I rossoneri devono fare i conti con la concorrenza del Tottenham

Lukaku lascia il Chelsea ma resta in Premier League? L’attaccante belga, accostato anche al Milan sul mercato per uno dei più clamorosi cambi maglia, piace al Tottenham che pensa a lui come sostituto di Kane.

Il Chelsea come riportato da la Gazzetta dello Sport chiede non meno di 45 milioni. Cifre fuori portata almeno per i rossoneri.