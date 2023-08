Lukaku Milan, si scalda la pista Roma per il belga: la situazione

Romelu Lukaku pare essere conteso tra Milan e Roma. Ecco il punto sui club interessati al belga, trattativa calda con i giallorossi

Romelu Lukaku resta un’idea del mercato Milan, ma sul belga c’è anche il forte interesse della Roma: il club giallorosso al momento è la squadra in testa alla corsa per l’attaccante ex Inter.

Come riferisce Matteo Moretto su Twitter, ci sono dei contatti diretti tra i due club, col calciatore che dovrebbe abbassarsi lo stipendio. C’era anche l’offerta dei rossoneri, mentre sembra ormai tramontata l’ipotesi Juve.