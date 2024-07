Lukaku Milan, il Napoli ACCELERA: il belga si ALLONTANA dai rossoneri! La conferma sull’accordo trovato con i partenopei

Romelu Lukaku è stato più di un’idea del calciomercato Milan per il proprio attacco. I rossoneri hanno portato avanti i contatti con l’entourage del belga, tornato al Chelsea dopo il prestito dello scorso anno alla Roma. Tuttavia sulle sue tracce c’è sempre stato fortemente il Napoli di Antonio Conte, tecnico che l’attaccante conosce bene.

Come conferma anche il giornalista Alfredo Pedullà, i partenopei hanno trovato un accordo col centravanti belga per 7-8 milioni a stagione e dalla base fissa dipenderanno i bonus. Adesso si stringe per ottenere il sì dal Chelsea.