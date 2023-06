Lukaku Milan, ecco la risposta dell’attaccante belga: ha già fatto sapere al Chelsea quelle che sono le sue intenzioni

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto su Romeu Lukaku, giocatore che nelle ultime ore è stato accostato con una certa insistenza anche al Milan.

I rossoneri con i soldi della cessione di Tonali avrebbero la disponibilità economica per andare a prendere il belga anche a titolo definitivo. Il giocatore, però, avrebbe fatto sapere di non voler passare dall’altra metà di Milano e chiede all’Inter uno sforzo per confermarlo.