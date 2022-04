Lukaku al Milan? Con Investcorp è possibile, ma...

Con l’arrivo di Investcorp ci sarebbero le possibilità economiche di portare Romelu Lukaku al Milan, ma…

Con l’arrivo di Investcorp ci sarebbero le possibilità economiche di portare Romelu Lukaku al Milan. Infatti, l’attaccante belga è scontento al Chelsea e potrebbe anche cambiare aria vista anche la situazione in casa Blues.

Come riportato da Tuttosport, se da un lato non ci sarebbero problemi per un investimento importante da parte del fondo arabo, resterebbe poi da capire la volontà del giocatore di tornare a Milano e sponda rossonera.