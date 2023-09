Luis Enrique avvisa il Milan: «Mbappé disponibile a breve»

Luis Enrique, tecnico del PSG, è intervenuto per chiarire le condizioni di Mbappè anche in vista della sfida Champions contro il Milan

Le parole dell’allenatore del Psg Luis Enrique, riportate da sito de Le Parisien, intervenuto per chiarire le condizioni di Mbappè anche in vista della sfida Champions contro il Milan:

«Non è un problema serio, ma c’è dolore. Penso che sia stato più intelligente farlo uscire. Ma non c’è niente di importante, alla fine va bene così. Sarà disponibile a breve. Era meglio non correre rischi, soprattutto quando un giocatore non è al 100%, per non peggiorare»