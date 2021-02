Luis Alberto: «Juve favorita per lo Scudetto. Ibra? Non ho parole»

Un pomeriggio diverso per Luis Alberto. Il Mago è infatti stato ospite de Gli Autogol, durante la diretta pomeridiana su Twitch

«Penso che ancora manchi tempo a Pirlo, ha cominciato circa cinque settimane fa a vincere di più, dicevano fosse morta, ma chi sa bene il calcio sa che non si può lasciare indietro. Per me è la favorita per lo Scudetto. Le altre? Non posso dire una che mi ha impressionato tanto, quando abbiamo incontrato i bianconeri ancora non erano in forma».

IBRAHIMOVIC – «Noi non possiamo, parlare. Parla da solo».

TOP 11 SERIE A – «Senza quelli della Lazio? Allora: Handanovic, Calabria, de Vrij, Toloi, Theo Hernandez, Barella, Zielinski, Ilicic, Cristiano Ronaldo, Lukaku e Insigne che mi piace tanto. Facciamo un 4-4-2».