Lotta scudetto, Verdi sicuro: «Loro sono la squadra più forte»

L’attaccante della Salernitana, Simone Verdi, ha parlato della lotta scudetto individuando l’Inter come la più forte

Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sull’Udinese, Simone Verdi ha parlato anche della lotta scudetto:

«L’unica partita che abbiamo sbagliato da quando è arrivato mister Davide Nicola è stata quella di San Siro con l’Inter quando abbiamo perso 5-0. Per me sono la squadra d’Italia più forte per rosa e tutto. Poi con le altre ce la siamo giocata, ora stiamo raccogliendo punti importanti e dobbiamo andare avanti così».