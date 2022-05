Lotta Scudetto: non solo la gloria ecco quanto vale vincere il titolo

Domenica ci sara il verdetto su chi tra Milan e Inter vincerà lo scudetto. Non solo una queestione di gloria ma anche economica

secondo quanto riportato da Repubblica dei 112,8 milioni di euro in palio in base alla posizione in Serie A, il vincitore ne intercetta 17,6, il secondo 12,7. I 41 milioni dei diritti tv che la UEFA assegna all’Italia per la Champions sono divisi tra le prime quattro: il tricolore porta 8 milioni, arrivare subito dietro 6. La Supercoppa poi, a cui l’Inter è già iscritta dopo la Coppa Italia, permette a chi la vince di guadagnare 1,8 milioni e all’altro finalista 1,2. Per concludere, è giusto ricordare come parte degli incassi del titolo venga erosa dai premi alla rosa, a cui i giocatori dell’Inter rinunciarono anno scorso, mentre sembra che il Milan abbia intenzione di destinare 200mila euro a ciascun calciatore.