Lotta Scudetto Serie A: l’arma del Milan per vincere

La lotta scudetto in Serie A coinvolge 4 squadre. Dopo 16 giornate in testa c’è il Milan che può contare su uno spirito offensivo mai domo

Il segreto per vincere. Come riportato da la Gazzetta dello Sport Pioli ha scelto la strada del coraggio e della qualità tecnica per risollevare un gruppo depresso da risultati e contestazione. Ha insegnato un gioco offensivo, dominante che è decollato con l’arrivo di Ibrahimovic. Theo Hernandez attacca fin dalla prima ora. Tonali, esploso, ha aggiunto spinta. Diaz e Leao, maturati, hanno illuminato la scena offensiva.

La forma con cui aggredisce la porta (3-2-5) racconta bene il suo spirito. Nel primo tempo contro l’Atletico Madrid, a San Siro, il Milan toccò la vetta delle sue potenzialità: intensità, pressing, tecnica in velocità, Prima di arrendersi ad Anfield, attaccò e rimontò con coraggio il Liverpool che attaccherà anche domani nella sfida decisiva. Per mesi il Diavolo ha giocato il miglior calcio d’Italia. Ha pagato una flessione e tanti infortuni. Ma ha ritrovato il primo posto solitario grazie al solito spirito offensivo: 14 tiri nel primo tempo contro la Salernitana, record stagionale, per sorpassare il Napoli.