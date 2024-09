Lotta scudetto, i bookmakers STRONCANO il Milan: nessun DUBBIO, ecco cosa pensano dei ROSSONERI

Ecco le quote dei bookmakers sulla lotta scudetto. Il Milan al momento paga il brutto inizio di stagione, bookies impietosi

Secondo le previsioni degli esperti Sisal, il derby d’Italia tra Inter e Juventus sarà il fulcro della lotta per lo scudetto in questa stagione di Serie A. L’Inter, campione in carica, è favorita per la vittoria finale con una quota di 1,70, ma la Juventus, guidata da Thiago Motta e rinforzata da nuovi acquisti come Nico Gonzalez e Koopmeiners, è pronta a sfidarla con una quota di 4,00. Al momento rincorrono sia il Milan, dato a 12 a causa di un inizio molto, molto complicato,

Il Napoli, nonostante un inizio stentato, si è ripreso e si posiziona al terzo posto tra i favoriti con una quota di 7,50. Atalanta e Roma, alle prese con diverse difficoltà, seguono a distanza con quote più alte.

In sintesi, la stagione si preannuncia combattuta con Inter e Juventus in prima linea, ma il Napoli e le altre squadre potrebbero inserirsi nella corsa al titolo in caso di passi falsi delle favorite.