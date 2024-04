Lopetegui Milan in pole position: contatti sempre più fitti con gli agenti. ULTIMISSIME

Lopetegui Milan balza in pole position: contatti sempre più fitti con gli agenti del tecnico spagnolo. ULTIMISSIME

Il Milan ha deciso: a fine stagione Stefano Pioli verrà sollevato dal suo incarico e il club procederà al cambio in panchina. C’è un nome che più degli altri intriga la dirigenza rossonera.

Si tratta di Julen Lopetegui. Il tecnico spagnolo, con il quale i contatti sono sempre più fitti, piace al club per il modo in cui lavora e perchè è un profilo abbastanza sostenibile: tutte caratteristiche che il Milan cerca per il nuovo corso. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.