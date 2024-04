Lopetegui Milan, il dopo Pioli giocherà con lo stesso modulo? L’allenatore prediligerebbe QUESTA scherma

Tra i nomi accostati alla panchina del Milan c’è Lopetegui. Wolverhamptonawandersnews in esclusiva a Milannews24 ce ne ha parlato

Dopo l’eliminazione dall’Europa League e il derby perso, il Milan pensa al dopo Pioli. Milannews24 ha contattato in esclusiva Wolverhamptonawandersnews, principale pagina Instagram sul Wolverhampton, ex club di Lopetegui, tra i nomi accostati ha rossoneri. Ecco come predilige giocare l’allenatore anche in relazione ai rossoneri

LE PAROLE – «Recentemente ho visto alcune partite del Milan, per esempio ho visto la sconfitta per 0-1 contro la Roma. In realtà sono rimasto piuttosto impressionato dal Milan anche se ha perso. Ha dei giocatori incredibili come Leao, Musah, Theo Hernandez e Reijnders e ha bisogno di un allenatore che tiri fuori il meglio da loro in modo, che tutta la squadra si comporti bene e possa lottare per il titolo e la Champions League. Uno come Lopetegui che gioca con un 433/4231 potrebbe essere una buona opzione con i centrocampisti e le opzioni che il Milan ha sulle fasce. Potrebbe andare bene anche uno come De Zerbi».

