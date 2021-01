Longoni: «Rinnovo Donnarumma? Sono tranquillo, Gigio vuole restare»

Longoni ha commentato la telenovela sul rinnovo di Gianluigi Donnarumma, dedicando un video sul suo canale YouTube

Andrea Longoni, intervenuto sul suo canale YouTube, MilanHello, ha parlato di Gianluigi Donnarumma e del suo rinnovo di contratto.

Longoni ha dichiarato: «Mino Raiola, procuratore del giocatore, continua a rimandare gli incontri con il Milan per il rinnovo di Gigio. Prende tempo per vari motivi, perché è convinto di avere maggiore potere contrattuale così facendo. Le ultime notizia di mercato su Donnarumma ci dicono che il PSG si sia rifatto sotto perché ha intenzione di sostituire Keylor Navas, che ha 34 anni, alla fine della stagione. Il PSG può essere un pericolo perché può dare 10 milioni di euro di ingaggio al giocatore. Nonostante ciò, il mio livello di preoccupazione è basso perché il giocatore vuole restare al Milan. Per il momento siamo tranquilli e non cadiamo nelle trappole di Raiola».