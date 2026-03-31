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Loftus ok, buone notizie per Napoli Milan: torna anche Gabbia? Gli aggiornamenti da Milanello

Published

2 ore ago

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Gabbia

Loftus dovrebbe tornare a disposizione per Napoli Milan, ecco gli ultimi aggiornamenti dal centro sportivo di Milanello

Al centro sportivo di Milanello i lavori riprenderanno direttamente mercoledì (domani) pomeriggio. Mister Massimiliano Allegri avrebbe concesso alla squadra tre giorni di riposo per ricaricare le energie, così da tornare a lavorare anche quando saranno tornati a disposizione la maggior parte dei calciatori impegnati in Nazionale.

Oltre che su Rafael Leao, rientro a Milano in programma domani, in vista di Napoli-Milan, match in programma nel giorno di Pasquetta, gli occhi sono puntati su Ruben Loftus-Cheek e Matteo Gabbia.

Loftus sì, Gabbia probabilmente no: cosa filtra verso Napoli

Se l’inglese ha superato tutti i problemi legati al trauma facciale rimediato contro il Parma e che lo ha costretto ad operarsi a fine febbraio e dovrebbe rientrare tra i convocati, l’azzurro invece non ce la fa. Sta lavorando questi giorni nonostante il riposo, ma al momento sembra difficile immaginarlo tra i convocati.

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