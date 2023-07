Loftus-Cheek a Milan Tv: «Sono onorato di poter vestire questa maglia». Le prime parole del centrocampista inglese da rossonero

Loftus-Cheek ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Milan Tv. Ecco le parole del nuovo calciatore rossonero:

MILAN – «E’ una sensazione speciale, inizia un nuovo capitolo per me. Ho passato vent’anni al Chelsea, perciò questo per me è un momento speciale, per staccarmi dal club e iniziare un nuovo capitolo della mia vita. Poterlo fare al Milan è incredibile, avere l’opportunità di giocare a San Siro per questo grande club, con la sua grande storia e leggende che ci hanno giocato, è un onore indossare questa maglia.»

TOMORI – «Seguo il Milan specialmente da quando c’è Tomori, penso che Fik sia un esempio fantastico, per come ha affrontato una nuova sfida lontano dall’Inghilterra e per il successo che ha avuto. Il fatto che sia riuscito a vincere lo scudetto con il Milan e che abbia raggiunto dei traguardi importanti con il club mi ha dato una grande spinta per farmi venire qui. Ho giocato con lui nelle giovanili, sarà bello indossare la stessa maglia a San Siro. Ho parlato molto con lui nell’ultimo mese, anzi un paio di mesi in realtà, specialmente quando la notizia è uscita sui giornali. Lui mi chiedeva se sarei venuto al Milan. All’inizio non potevo dirgli molto, ma quando la trattativa si è fatta seria ho iniziato a chiedergli del club e altre cose, tipo dove vive, dove vivono gli altri giocatori, dov’è il campo di allenamento. Mi ha detto che se fossi venuto al Milan avrei capito quanto è grande questo club, la sua stora e cosa vuol dire giocare per il Milan».

VENIRE AL MILAN – «Ho sempre voluto venire, quando ho affrontato il Milan in Champions ho sentito cosa vuol dire giocare a San Siro, nonostante fossi un avversario. Allo stadio si sentiva una grande atmosfera, è incredibile»

KAKA E IL MILAN DEL PASSATO – «Amavo guardare Kakà, era eccezionale con la palla al piede. Giocare con la palla al piede è uno dei miei punti di forza e Kakà era tra i migliori con questa qualità, per questo era uno dei miei preferiti»

LEAO – «Sta giocando ad un livello che lo porta ad essere tra i migliori al mondo, può solo migliorare ancora e ha l’atteggiamento giusto per farlo. Mi ha scritto un paio di settimane fa, ora sarà bello incontrarlo e giocare con lui»

SERIE A E PREMIER LEAGUE – «La Premier League è molto intensa e fisica. Da quanto ho visto la Serie A è molto tattica, ma dovrò vedere e provare come realmente le partite. In passato ho avuto allenatori italiani, erano molto focalizzati sulla tattica».

HOBBY – «Sono una persona abbastanza rilassata, tranquilla e appassionata. Fuori dal calcio mi piace rilassarmi con gli amici. Gioco a tennis nel tempo libero, è uno dei mie hobby. Mi piace rimanere attivo, ma più di tutto amo giocare a calcio»

TIFOSI DEL MILAN – «Ciao ragazzi. Sono onorato di essere al Milan, non vedo l’ora di indossare questa maglia e giocare la prima partita davanti a voi. Grazie per il supporto che mi avete già dato, non vedo l’ora di vedervi tutti».