Loftus-Cheek Milan, l’inglese cerca SPAZIO: per Fonseca non è FONDAMENTALE come lo era per Pioli. La situazione del centrocampista

Loftus-Cheek cerca spazio al Milan. E il Milan cerca il vero Loftus-Cheek. Con Fonseca in panchina, infatti, il centrocampista inglese non è più ritenuto un giocatore fondamentale come lo era invece per Pioli.

A spiegarlo è Tuttosport precisando che Loftus-Cheek ha dato totale disponibilità al suo nuovo allenatore e ha compreso che dovrà sacrificarsi in questi mesi. Con il passaggio al 4-4-2 il giocatore è stato meno impiegato fino alla partita col Bayer Leverkusen dove è tornato titolare al posto di Morata. Il centrocampista ha però faticato a trovare la posizione a lui più congeniale e gli manca ancora la propensione in fase difensiva, aspetto in cui deve migliorare se vuole giocare con maggiore continuità. Domani, con ogni probabilità, partirà dalla panchina con la Fiorentina.