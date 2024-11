Loftus-Cheek rimandato in Milan Juve: «Bene in fase di contenimento ma in questo aspetto latita»

Loftus-Cheek rimandato dai giornali dopo la prestazione di ieri sera in Milan-Juve: latitano le iniziative in avanti. Il giudizio

Il quotidiano Tuttosport ha rimandato la prestazione di Emerson Royal in Milan–Juve. Il giudizio:

PAROLE – «Si piazza in mezzo al campo per contrastare la costruzione altrui, compito in cui non ha molti problemi. Il guaio è che dovrebbe fare la differenza sui cambi di fronte, però non ci riesce. Le iniziative personali latitano, nonostante una prestanza fisica superiore, e nella distribuzione del pallone perde sempre un tempo del gioco».