Loftus-Cheek Milan, con Fonseca è in crisi: senza Pioli ha perso certezze. La situazione di difficoltà del centrocampista inglese

Loftus-Cheek è entrato in crisi con il Milan di Fonseca. L’addio di Pioli, con cui aveva segnato 10 gol, gli ha tolto certezze ed ora è in difficoltà perché da mediano, e non più da trequartista, fa più fatica.

Come sottolinea il Corriere dello Sport si vede già dall’atteggiamento che qualcosa in Loftus-Cheek non va: col Cagliari, ad esempio, è entrato male, mentre col Real Madrid ha fallito una clamorosa occasione da gol. Ora sta proprio a Fonseca cercare di rivitalizzarlo, viste le qualità indubbie del giocatore.