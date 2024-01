Loftus-Cheek Kristensen, parla Marelli: «Non è rigore, contatto troppo leggero e non punibile»

Luca Marelli, moviolista di DAZN, ha commentato così il mancato rigore in Milan Roma per il contatto Kristensen Loftus-Cheek

Luca Marelli, negli studi di DAZN, ha commentato gli episodi da moviola di Milan Roma.

RIGORE CALABRIA – «Molto bravo Guida a individuare il punto, non ci sono dubbi né sullo sgambetto di Calabria a Pellegrini né sull’infrazione stessa».

RIGORE NON DATO AL MILAN PER IL CONTATTO KRISTENSEN LOFTUS-CHEEK – «Non c’era rigore, troppo leggero. È un contatto leggerissimo, a mio parere questi contatti non sono punibili».