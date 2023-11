Loftus Cheek, l’atmosfera di San Siro gli mette i brividi – VIDEO

Ruben Loftus Cheek è rimasto ammaliato dall’incredibile atmosfera di San Siro in occasione di Milan-PSG: questo il video

Tra i migliori in campo in Milan-PSG, Ruben Loftus Cheek è rimasto impressionato dall’affetto dei tifosi e dall’atmosfera di San Siro, ma non si è fatto distrarre: una prestazione maiuscola per il centrocampista.

Questo il video pubblicato sui social ufficiali del club rossonero che immortala i momenti da brividi per la mezzala inglese.