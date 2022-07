Lo Shakhtar chiederà un risarcimento di 50 milioni alla FIFA

Lo Shakhtar ha chiesto un risarcimento alla FIFA per la sua decisione di concedere lo svincolo ai calciatori dopo l’inizio della guerra

Lo Shakhtar Donetsk ha chiesto alla FIFA un risarcimento di 50 milioni. La decisione è arrivata dopo che la FIFA ha permesso ai calciatori e allenatori di squadre russe e ucraine di svincolarsi dopo lo scoppio del conflitto, dando un brutto colpo alle casse del club. Di seguito le parole del CEO Sergei Palkin alla BBC.

«Abbiamo dovuto farlo a causa della sentenza altamente ingiusta della FIFA. Le conseguenze significa che continueremo ad avere perdite significative dalle operazioni che ci aspettavamo di chiudere. La FIFA non ha cercato di proteggere i club e in nessuna fase si è consultata con noi per trovare una soluzione. Sembra che abbiano ignorato lo stato attuale che stanno fronteggiando i club ucraini dall’inizio della guerra».