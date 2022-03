Liverpool Inter 0-1: vittoria amara per Inzaghi, nerazzurri out agli ottavi

Liverpool Inter 0-1: i nerazzurri vincono ad Anfield ma non basta, a passare ai quarti sono i ragazzi di Klopp

L’Inter vince la gara di ritorno con il Liverpool, ma non basta per passare il turno. Ad Anfield decide un gran gol di Lautaro Martinez in una gara contraddistinta dai pali e dalle occasioni sbagliate dai Reds, che comunque passano agli ottavi.

Decisiva anche l’espulsione per doppio giallo di Alexis Sanchez avvenuta dopo 30 secondi dal gol del vantaggio.