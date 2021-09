L’Italia stecca all’esordio in Europa. I risultati nelle tre competizioni

L’Italia stecca all’esordio nelle competizioni europee. A partire dalla Champions League, dove nè Inter nè Milan sono riuscite a portare a casa i primi punti. Solo Juventus e Atalanta sono riuscite nell’intento: la prima con una vittoria, la seconda con un pareggio.

In Europa League la Lazio esce sconfitta contro il Galatasaray, mentre il Napoli non va oltre 2-2 in casa del Leicester. Buona Roma in Conference League: i giallorossi di Mourinho regolano il CSKA con un sonoro 5-1.