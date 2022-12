L’Italia presenta le nuove maglie targate Adidas – FOTO

L’Italia, dopo la fine della partnership con la Puma, passerà con Adidas. E le foto della nuova maglia, scovata da un utente su Twitter in Sud Africa, hanno già fatto il giro del web.

Oltre alle tre canoniche strisce sulla manica, marchio di fabbrica del brand tedesco, il motivo sulla maglia azzurra sembra ricordare le venature del marmo, un richiamo all’arte rinascimentale italiana.

Italy signs with Adidas starting in January and a leak of their next jersey was spotted in South Africa

📸 @AlessioParis3 pic.twitter.com/3J1TkCpcjc

— Italian Football TV (@IFTVofficial) December 26, 2022