Lino Banfi: «Ho pianto. Non pensavo lo facessero davvero»

Lino Banfi ha parlato a Gazzetta dello sport di quell’episodio singolare che lo ha reso protagonista durante e dopo la gara con la Turchia

Lino Banfi ha parlato a Gazzetta dello sport di quell’episodio singolare che lo ha reso protagonista durante e dopo la gara con la Turchia.

HO PIANTO- «Non lo nascondo: ho pianto davanti alla televisione. Per me quel “porca puttena” gridato da Immobile e Insigne davanti alle telecamere dopo i gol alla Turchia è stato come vincere un Oscar. Alla vigilia della partita avevo mandato un piccolo video a Chiellini chiedendogli di farlo vedere a Mancini e alla squadra. Ho parlato come Oronzo Canà e ho detto al c.t.: “Mister, mi raccomando Spinazzola Immobile. E quando arriva il gol devi far dire al ragazzo porca puttena”. Ma non pensavo lo facessero davvero…».

RINGRAZIATI- «Sì, ieri ho chiamato Chiellini e mi ha fatto parlare anche con gli altri. I ragazzi mi hanno detto che sono un grande maestro. E poi hanno cantato un coretto strano, faceva così: “Po-po-porca puttena”».

SCARAMANZIA- «Il problema è che in Italia le frittate si girano in un attimo. Siamo dei campioni in questo. E se poi non si verifica quello che dico io va a finire che porto jella. Ad ogni modo, sto studiando i nostri avversari e darò ai ragazzi dei consigli anche per la seconda partita. Ho già detto a Chiellini che segnerà di testa. E mi aspetto un gol anche da Spinazzola, sarebbe una gioia doppia visto che è romanista come me».