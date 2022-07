Linari: «Una sconfitta che fa male, ma cuore e grinta non sono mancati». Le parole della calciatrice azzurra

Elena Linari ha parlato ai microfoni di Sky Sport della delusione dopo l’uscita dei gironi dell’Europeo femminile. Ecco le parole della calciatrice azzurra:

«Una sconfitta che fa male. Ma la pressione e le aspettative fanno parte di questo sport, se non siamo in grado di reggerle non possiamo stare a questo livello. Cuore e grinta non sono mai mancati, anche se il campo ha detto altro. Ora passate al professionismo gli si deve fare un grande passo in avanti, soprattutto di mentalità e vediamo quello che si riuscirà a fare da settembre in poi. Consapevoli di quello che abbiamo dato e quello che non abbiamo dato: il pensiero è comune a tutto il gruppo. Non bisogna nascondersi nelle difficoltà perché a salire sul carro dei vincitori è facile».