Liberali show in Rapid Vienna Milan: che giocate del talento rossonero! VIDEO

Liberali show in Rapid Vienna Milan: che giocate del talento rossonero! Il VIDEO pubblicato da DAZN

Una grandissima prestazione quella di Mattia Liberali alla sua prima da titolare con il Milan. Il centrocampista classe 2007 ha giocato i primi 45′ nell’amichevole contro il Rapid Vienna mostrando grandi qualità e tanta personalità.

I primi 45’ di Mattia Liberali con il Milan “dei grandi” ✨

Parola chiave per il gioiellino rossonero classe 2007: personalità 💫#Liberali #Milan #MilanRapidVienna #DAZN pic.twitter.com/YIJclqfq26 — DAZN Italia (@DAZN_IT) July 20, 2024

DAZN ha pubblicato un video sui propri canali social in cui ha mostrato le giocate migliori del rossonero che si era messo già in mostra con la Primavera di Abate e non solo.