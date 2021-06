L’ex allenatore di Ceballos: «Perfetto per il Milan. Meglio di Calhanoglu»

Pepe Mel, ex allenatore di Ceballos al Betis, ha così parlato dei rumors riguardanti il proprio ex giocatore seguito dal Milan

«Premetto che ciò che sto per dire va preso con le pinze, ma è un mix tra Pirlo e Gattuso. Con me giocava da centrocampista centrale, regista in un 4-4-2, ma può fare anche il numero 10. È uno di quei giocatori che randella, ci mette l’anima, un tuttocampista: se non gli danno il pallone se lo va a prendere. Pregi e difetti? Grande tecnica, spirito di sacrificio e duttilità tattica. Gli piace stare vicino all’area, servire le punte, può fare sia il numero 8 che il numero 10. Purtroppo non è uno che segna molto, all’Arsenal ha siglato giusto due gol in due anni. In Premier ritmi troppo elevati per lui. Nel 2014, prima di andare al Betis Siviglia, ho allenato il West Bromwich. So di che parlo: Dani è più adatto alla Serie A, dove la qualità viene sempre prima. E lui ne ha da vendere. Per questo il Milan farebbe un buon affare. È perfetto per loro. Colpo da Champions, può fare meglio di Calhanoglu»