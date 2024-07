Lewis COMMENTA la sconfitta contro il Milan: «Abbiamo perso la partita, ma non mi aspettavo questo». Le parole del calciatore del Manchester City

Rico Lewis ha commentato ai microfoni dei canali ufficiali del Manchester City la sconfitta nell’amichevole contro il Milan per 3 a 2. Di seguito le parole del calciatore:

PAROLE – «Oggi è stata una prestazione migliore rispetto all’ultima partita, stiamo mostrando più compostezza sulla palla e ottenendo le immagini che vogliamo ottenere e che pratichiamo in allenamento. Alla fine della giornata, abbiamo perso la partita ma per fortuna è la pre-stagione, questo è il momento in cui puoi permettertelo. Mi sento meglio di quanto mi aspettassi, non mi aspettavo di giocare entrambe le partite per 90 minuti, ma il mister mi ha chiesto come stavo e mi sentivo bene, quindi ho continuato. Non ho avuto crampi o altro, quindi va tutto bene».