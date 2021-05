Lehmann: messaggio razzista nei confronti di un giocatore

Jens Lehmann, ex portiere dell’Arsenal, al centro della bufera per un messaggio di stampo razzista inviato a Dennis Aogo

Jens Lehmann, ex portiere dell’Arsenal, è finito al centro di una bufera. Come riportano diversi media tedeschi, l’ex portiere ha inoltrato un messaggio di stampo razzista all’attuale commentatore di Sky, Dennis Aogo, che ha diffuso il contenuto del messaggio in una story su Instagram commentando: «Wow, ma stai scherzando? Ovviamente non era destinato a me questo messaggio».

Lehmann si è subito scusato alla Bild: «Mi sono già scusato con Dennis. Non era mia intenzione essere irrispettoso. Il senso del mio messaggio era riferito al fatto che Dennis è esperto ed è un bravo commentatore di calcio. Ad ogni modo mi assumo in modo completo le mie responsabilità perché quel messaggio è uscito dal mio telefono». L’Hertha Berlino, invece, squadra di cui l’ex portiere fa parte come dirigente ha preso le distanze con un comunicato ufficiale.