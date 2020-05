Lega Serie A, il comunicato ufficiale che chiarisce la situazione

Nel consiglio di Lega di oggi si sono fatti passi avanti per chiarire il futuro del nostro campionato. Ecco il comunicato ufficiale sulla Serie A

Nel consiglio di Lega di oggi si sono fatti passi avanti per chiarire il futuro del nostro campionato. Ecco il comunicato ufficiale: «Il Consiglio di Lega, riunitosi oggi pomeriggio, ha confermato, per quanto riguarda il rapporto con i licenziatari dei diritti audiovisivi, la linea del rispetto dei contratti, in ottemperanza alle delibere assunte dall’Assemblea dello scorso 13 maggio. Il Consiglio di Lega ha, inoltre, analizzato le diverse ipotesi di calendario che consentano la disputa di tutte le restanti gare di Serie A TIM e di Coppa Italia e ha deciso, nelle more dell’incontro istituzionale che si terrà giovedì con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora, di aggiornarsi su questo tema venerdì mattina».